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08.06.2020 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге вандалы разрушили 26 надгробий на кладбище

Текст: Елена Шулепова

Калужская полиция возбудила уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Вандалов, осквернивших захоронения, разыскивает полиция, сообщает сайт ведомства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
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В полицию поступили заявления от калужан о повреждении надмогильных сооружений на Трифоновском кладбище. Всего было пять таких заявлений.

Когда же следственно-оперативная группа прибыла на место, оказалось, что оскверненных могил значительно больше. Так, в ходе осмотра и проведения первоначальной проверки сыщики насчитали 26 разрушенных надгробий.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Личности вандалов устанавливаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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