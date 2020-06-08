В Коломне задержан наркодиллер с тремя килограммами наркотиков

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании наркодиллера с крупной партией наркотиков.

По словам Татьяны Петровой, сотрудники 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на 124 километре автодороги М-5 "Урал", остановили автомобиль иностранного производства под управлением 31-летнего уроженца Саратовской области.

При проверке документов водитель заметно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение досмотреть транспортное средство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Коломенскому городскому округу. В салоне автомашины обнаружили три свертка с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическими средствами - канабис, обшей массой более 2 килограммов и мефедроном, весом около килограмма.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.