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08.06.2020 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коломне задержан наркодиллер с тремя килограммами наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании наркодиллера с крупной партией наркотиков.

По словам Татьяны Петровой, сотрудники 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на 124 километре автодороги М-5 "Урал", остановили автомобиль иностранного производства под управлением 31-летнего уроженца Саратовской области.

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При проверке документов водитель заметно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение досмотреть транспортное средство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Коломенскому городскому округу. В салоне автомашины обнаружили три свертка с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическими средствами - канабис, обшей массой более 2 килограммов и мефедроном, весом около килограмма.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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