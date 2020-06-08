В Москве автомойщики угнали машину для поездки в магазин

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району Москвы задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в неправомерном завладении автомобилем.

В пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу столицы сообщили, что в отдел полиции с заявлением обратилась 33-летняя приезжая. Женщина рассказала, что в автомойке на Волжском бульваре она оставила свою иномарку для химчистки салона. Вернувшись на следующий день за машиной, она обнаружила на ней значительные механические повреждения.

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Рязанскому району задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 31-летний приезжие, работавшие в данном автосалоне мойщиками. Установлено, что задержанные, воспользовавшись отсутствием хозяйки, взяли ее автомобиль для поездки в магазин. Однако по дороге они врезались в ограждение, нанеся иномарке значительные механические повреждения. Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.