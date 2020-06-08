В Москве начнут строить жилые дома с коворкингами

Один из крупных московских застройщиков готовится начать строительство лайфковоркингов - жилых комплексов с небольшими офисами. Рабочие места в них смогут арендовать жильцы. Первый проект сделают на Шелепихинской набережной - в одном из высотных корпусов нового ЖК здесь откроют полноценный коворкинг площадью около 500 "квадратов".

В девелоперской компании Level Group говорят, что ее проект первый подобный в России - обычно коворкинги располагают в зданиях бизнес-центров отдельно от жилья, к тому же в Москве большинство арендных офисов сосредоточены обычно ближе к центру города. Чтобы поработать в них, людям все равно приходится куда-то ехать.

"Лайфворкинг предоставляет горожанам ряд преимуществ, - отмечают в компании. - Во-первых, это экономия времени на дорогу до места работы. Во-вторых, владельцы малого и среднего бизнеса смогут организовать гибкий офис для сотрудников в своем доме. Наконец, общее рабочее пространство развивает культуру добрососедства. Кроме того, общение людей, работающих в разных областях, позволяет расширить кругозор, найти новые идеи и необычные решения".

Первый проект появится недалеко от делового центра "Москва-Сити" и будет особенно востребован в этом месте, считают в компании.

Москвичи в среднем тратят времени на дорогу от дома до работы 1-2 часа, а в лайфковоркинге оно сократится максимум до 10 минут, приводят авторы идеи аргументы в свою пользу. Особенно актуально это в условиях пандемии, но и после нее мода и спрос на удаленную работу никуда не денутся, уверен застройщик. В дальнейшем компания планирует делать полноценное рабочее пространство во всех своих новых проектах. За пять лет в новых домах может быть открыто пять коворкингов общей площадью 2000 квадратных метров.

Роль коворкингов после пандемии может существенно вырасти

О том, что роль коворкингов после пандемии может существенно вырасти, говорят и эксперты. В сервисе по поиску работы SuperJob, к примеру, считают, что значительная доля работников, перешедших на волне "коронакризиса" на удаленку, в офисы уже не вернется. Работодатели поймут, что при грамотном подходе эффективность удаленки ничуть не меньше офисной работы, но при этом можно экономить внушительные суммы на самих офисах. "Большая часть работников также не захочет возвращаться в офис, однако и работать дома им может быть недостаточно комфортно, - рассказал "РГ" пресс-секретарь сервиса Константин Тихов. - Поэтому мы ожидаем рост интереса к коворкингам, которые будут расположены в спальных районах и позволят сэкономить работникам время на дорогу до офиса".

Столичные власти на протяжении последних лет тоже выступали за максимальное сближение жилья, рабочих мест, социальной и другой востребованной инфраструктуры. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал "РГ", что принципы внедрения рабочих мест в жилых домах город старается использовать в том числе в программе реновации. "При разработке проектов планировки кварталов реновации мы предусматриваем создание в жилых домах помещений, где условно могли бы размещаться коворкинги или подобные сервисы", - подчеркнул он.

Напомню, по программе реновации в Москве строят дома с нежилыми первыми этажами - там предполагается открытие магазинов, аптек, салонов красоты, небольших детских садов и других сервисов. Ничто не мешает разместить там и коворкинги.