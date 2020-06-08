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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лекарства и алкоголь

Устроивший стрельбу по прохожим мужчина скончался
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Воскресный вечер на юго-западе столицы выдался совсем неспокойным. На прославленной фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром" улице Строителей из окна одной из многоэтажек по прохожим кто-то начал стрельбу. Очевидцы позвонили "02", и на место незамедлительно прибыли представители правоохранительных органов.

"Сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии в результате оперативно спланированной операции задержан мужчина, открывший стрельбу около 22 часов из окна жилого дома на улице Строителей. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение", - сообщили в столичной полиции.

Стрелка, от неадекватных действий которого были ранены двое граждан, доставили в больницу. Пострадавший мужчина был также доставлен в медучреждение, женщина была осмотрена и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. К делу подключился Следственный комитет России. "Следственными органами расследуются уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ "покушение на убийство", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "хулиганство", - сообщили в СКР.

В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим

При проведении операции по его задержанию мужчина начал палить и по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, было обнаружено ноотропное средство (лекарство для больных с неврологическими проблемами) и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков.

"Решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической. Для получения характеризующих личность преступника материалов следователи опрашивают соседей, знакомых и устанавливают родственников", - сказали в СКР.

Отмечается, что подозреваемый был госпитализирован в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Позднее выяснилось, что преступление совершил 50-летний безработный Дмитрий Павлов. Ранее он работал какое-то время чиновником. На преступление, по предварительным данным, мужчина пошел из-за разлада в семье - жена планировала развод, и из-за чрезмерного употребления алкоголя вкупе с лекарствами.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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