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08.06.2020 21:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Монумент без "короны"

В столице отреставрируют около 200 памятников архитектуры
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 123(8177)
В Москве до конца года планируется завершить реставрацию двухсот памятников архитектуры и истории. Об этом "РГ" сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставрационные работы, прерванные из-за ситуации с коронавирусом, возобновились около месяца назад. Реставраторы, по словам Емельянова, в этом году будут работать на 500 объектах культурного наследия. Примерно двести из них обещают восстановить к концу года. "С 12 мая по 5 июня Мосгорнаследие выдало уже 97 новых разрешений на проведение работ, а также 61 задание на разработку проектной документации - значительно больше, чем до введения ограничений, - отмечает руководитель департамента. - Это говорит о том, что реставрация активно наверстывает вынужденный простой и набирает обороты".
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Например, реставраторы уже вернулись на Северный речной вокзал, в усадьбу Баташова на Таганке, исторический кинотеатр "Художественный", церковь Петра и Павла в Басманном районе, Медведниковскую гимназию в Староконюшенном переулке. Восстанавливается и церковь иконы Казанской Божьей Матери в музее-заповеднике "Коломенское". Это памятник середины XVII века, которому собираются вернуть цвет слоновой кости. Исторический облик упоминается в научных исследованиях, которые в 1989 году провели сотрудники музея имени Рублева и Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации. В 2018 году реставраторы снова исследовали фасад. Выводы советских коллег подтвердились, поэтому церковь вновь обретет свою истинную расцветку.

Реставрация активно наверстывает вынужденный простой

Исторический "наряд" вернет себе и павильон "Поволжье" на ВДНХ, где тоже возобновились работы. Его построили в 1954 году. В оформление здания тогда легла история городов, расположенных вдоль Волги. Правда, в конце 50-х павильон изменил свою концепцию и получил новое имя "Радиоэлектроника и связь". Часть декора спрятали за фальшфасадами из алюминия, а часть - демонтировали. Уже в наши дни там обнаружили частично сохранившиеся горельефы и скульптуры. Их решено восстановить. Например, к жизни вернут утраченные скульптурные композиции: солдата, матроса и рабочего с колхозницей, держащих герб РСФСР. Отреставрируют также лепнину и витражи. Воссоздадут четыре колонны у входа в здание и украшавшие их горельефы с трактористами, колхозниками, рыбаками, хлеборобами, животноводами и агрономами.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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