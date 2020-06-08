Выручка подмосковных салонов красоты увеличились в 35 раз

Подмосковные салоны красоты, которые по решению властей региона возобновили работу с 3 июня, фиксируют наплыв посетителей. Они потратили за первые дни в 35 раз больше денег в сравнении с началом апреля этого года, когда был введен режим самоизоляции и приостановлена деятельность торгово-сервисных предприятий. Такие данные получили в ВТБ, проанализировав активность жителей московского региона.

Средний размер чека составляет около 2,4 тыс. рублей. Этот показатель всего на 5% ниже значений, которые были до пандемии - в начале феврале. При этом объем трат пока значительно уступает тем, что были прежде. Относительно первой недели февраля общие показатели расходов посетителей оказались почти на 70% ниже.

Весомую роль в резком росте оборотов салонов красоты сыграл отложенный спрос - ведь за последние два месяца посещение тех же парикмахерских стало для многих горожан по-настоящему долгожданным событием, отметил руководитель департамента эквайринга банка Алексей Киричек. "Кроме того, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют", - отметил эксперт.