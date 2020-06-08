Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий

Врачи, семьи с детьми, а также предприниматели малого и среднего бизнеса должны получить все причитающиеся им выплаты от государства в полном объеме и в срок, заявил заместитель председателя правительства России - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на очередной встречи с главами регионов ДФО.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом и его последствиями, - заявил Юрий Трутнев. - На поддержку семей с детьми Дальнему Востоку выделено более 31 млрд рублей. Всем регионам доведены денежные средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. За период с марта по май текущего года выплачено более 1,5 млрд рублей. Но не все регионы справляются с выполнением поручений главы государства. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг от людей поступают жалобы в связи с осуществлением данных выплат. Необходимо продолжать отслеживать ситуацию. Спрос будет достаточно жесткий".

Так, от семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, проживающих на Дальнем Востоке, уже поступило 122,9 тысячи заявлений на выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума, объявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Общая сумма таких трансфертов может составит 12,8 млрд рублей, пока выплачено 148 млн рублей.

Детям до трех лет положена выплата по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Потенциальных получателей этой субсидии в регионах округа живет без малого 280 тысяч, общий объем выплаты составляет 4,2 млрд рублей.

Выплата на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на Дальнем Востоке распространится на 1,4 млн несовершеннолетних. Между ними будут распределены 14,1 млрд рублей.

Медикам полагаются две выплаты: за оказание помощи пациентам с заражением коронавирусом и за особые условия труда. На эти цели регионы округа получили 2,6 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно. Часть денег уже доведена до конечных получателей.

Предусмотрены и средства на субсидирования зарплат сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства. Расчетный объем этих выплат составляет почти 3,3 млрд рублей.

"Люди находятся в сложной ситуации, - подчеркнул Юрий Трутнев. - В полпредство ДФО поступают просьбы и обращения. Есть меры поддержки бизнеса, медперсонала, семей с детьми. Президент России Владимир Путин принял решение, из федерального бюджета деньги сняли с других направлений, а они не доходят до получателей. Будет проведен анализ выполнения данных поручений. По тем губернаторам, по линии которых будут строчки с нулями по выплатам, меры будут приниматься самые жесткие. Надеюсь, это все понимают".