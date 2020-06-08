На Дальнем Востоке зарегистрировано 123,9 тысячи безработных

В большинстве регионов Дальневосточного федерального округа число открытых вакансий превышает число обративших в службы занятости безработных. Об этом было объявлено на очередном совещании заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главами дальневосточных регионов.

"Ситуация в округе, как и во всех территориях РФ, непростая, - отметил Юрий Трутнев. - На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тыс. человек, признаны безработными 97,6 тыс. человек, трудоустроено 15,1 тыс. человек (11,8%). Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Республике Бурятия (4,3%)".

В целом по ДФО зарегистрировано 123,9 тыс. безработных (плюс 69,6 тысяч человек к 1 апреля). По информации Юрия Трутнева, в службы занятости обращаются не только граждане, лишившиеся работы, но и иные категории, нуждающиеся в выплатах. Это, например, самозанятые и те, кто ранее работал в "сером" секторе экономики. При этом в округе сохраняются незакрытыми 192,2 тыс. вакансий, их число с апреля выросло на 11,9 тысяч.

"Нужно максимально помочь людям, - добавил Юрий Трутнев. - Необходимо проводить постоянную планомерную работу по трудоустройству граждан, подбору для них рабочих мест. Надо предлагать людям работу, в том числе на стройках, где возникли затруднения с ротацией кадров. Нужно сделать так, чтобы люди могли пройти переквалификацию, чтобы они могли претендовать на другие должности".

По данным Минтруда России, в большинстве субъектов Дальнего Востока количество вакансий, представленных в службах занятости, превышают количество безработных. Исключение составляют республики Якутия и Бурятия. Согласно мониторингу Пенсионного фонда РФ о количестве уволенных и принятых на работу, в половине регионов ДФО количество принятых на работу превышает количество уволенных.