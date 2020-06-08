На Камчатке начали благоустраивать "черный" пляж

В Камчатском крае решили благоустроить уникальный природный объект - Халактырский пляж, который славится своим уникальным черным вулканическим песком. Здесь планируют обустроить парковую зону, удобные подъездные пути и места для парковки автомобилей, подвести электричество и обеспечить стабильный сигнал сотовой связи.

Как сообщил в ходе выездного совещания глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, сейчас идет разработка документации по проекту. Кроме того, для удобства гостей на территории уже поставили биотуалеты и мусорные баки.

Врио губернатора региона Владимир Солодов, проверяя ход работ, отметил, что в процессе благоустройства важно не переборщить с вмешательством цивилизации, чтобы сохранить уникальную природную красоту места.

"Здесь не должно быть капитальных сооружений, люди едут сюда за уединением. Нужно дать им возможность побыть наедине с природой, при этом обеспечив нужный комфорт и безопасность" - заявил Солодов.

Справка "РГ"

Халактырский пляж расположен на восточном побережье Камчатки в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за постоянных извержений вулканов на полуострове, пляж покрыт черным вулканическим песком, богатым ценными металлами, такими как железо, ванадий, титан. Уникальный пейзаж привлекает в это место туристов со всего мира.