На Камчатке у 24 сотрудников Дома ребенка выявили COVID-19

У 24 сотрудников Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском диагностировали COVID-19.

- У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно. Мы направим этих людей в санаторий "Жемчужина Камчатки", как только развернем там госпиталь, - сообщил ТАСС врио зампреда правительства края Роман Василевский.

Ранее сообщалось, что крупнейший санаторий региона из-за нехватки мест переоборудуют в госпиталь. Сейчас в больницах находятся 423 человека с коронавирусом, а коек - всего 406.

В общей сложности на полуострове выявлено 1 125 случаев COVID-19, 391 человек выздоровел, 23 скончались.