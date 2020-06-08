СК сообщат о вспышке COVID-19 у вахтовиков в Хабаровском крае

Специалисты управления Роспотребнадзора Хабаровского края готовятся передать в следственные органы информацию о вспышках коронавирусной инфекции на трех предприятиях региона, привлекающих к работе вахтовиков.

Как сообщила РИА Новости руководитель ведомства Татьяна Зайцева, только один из нарушителей допустил к работе в Охотском районе девять сотрудников с инфекцией, которые вовремя не прошли карантин в обсерваторе. В результате число случаев COVID-19 там возросло до 17.

В целом же по краю число заражений по месту работы за последнее время выросло с трех до 13 процентов.

В управлении отмечают, что нарушения на предприятиях выявляются регулярно. Работодатели пренебрегают мерами безопасности, сотрудники приезжающие для работы вахтовым методом, не проходят карантин. Предупреждения контролирующих органов руководители предприятий игнорируют. Из 138 проверенных Роспотребнадзором организаций 122 нарушают правила.