В Охотском море корабли ТОФ "отбили" воздушную атаку

В акватории Охотского моря противолодочные корабли ТОФ провели учение по противовоздушной обороне.

"МПК-82" и "МПК-107" благодаря расчетам зенитных ракетных комплексов самообороны "Оса" и артиллерийским установкам отразили массированную атаку с воздуха от условного противника.

- Малые противолодочные для поражения имитированной цели применили 30-миллиметровые шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что во время похода корабли отрабатывают свойственные им задачи в назначенной морской зоне, изучают отдаленные от места базирования районы, а также защищают морские коммуникации.