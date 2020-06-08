В Приамурье строительство ГПЗ от COVID-19 защитит спецотряд медиков

В город Свободный Амурской области, где идет строительство одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов прибыл специальный отряд медицинских работников организации "СОГАЗ "Профмедицина".

Как сообщает пресс-служба предприятия, 34 высококвалифицированных специалиста протестируют на коронавирусную инфекцию всех сотрудников. Медики будут проводить витаминизацию всего персонала стройки, а в случай необходимости займутся лечением заболевших.

Рядом со строительной площадкой развернут эвако-сортировочный медицинский госпиталь на 88 коек. Также на ГПЗ доставили более 10 тонн медикаментов.

Для вновь прибывших рабочих организовали 11 обсерваторов, переоборудовав здания санаториев и общежитий.

На строительстве завода занято более 30 тысяч человек, в том числе и из других стран. Поэтому еще в феврале был задействован целый механизм превентивных мер: разделяются потоки людей, осуществляется регулярная дезинфекция помещений, персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, проводится регулярная термометрия.