В Приморье грузовой поезд насмерть сбил женщину с ребенком

В Спасском районе Приморского края на железнодорожных путях под колесами грузового поезда погибли женщина и малолетний ребенок. Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности движения, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о происшествии поступила в 12.45 по местному времени, после чего приморский транспортный прокурор лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. Работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух лиц".

"Дело находится на контроле руководителя следственного управления, расследование поручено наиболее опытным следователям и криминалистам следственного управления", - подчеркнули в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.