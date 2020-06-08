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08.06.2020 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье разработали сорбент для очистки воды от радиации

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Ученые Школы естественных наук (ШЕН) Дальневосточного федерального университета в сотрудничестве с коллегами из Института химии Дальневосточного отделения РАН разработали технологию очистки воды от опасных радиоактивных элементов, сообщила пресс-служба ДВФУ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В основе метода - синтез сорбента на основе композитного порошка из "вольфрамовой бронзы". С его помощью можно очищать техническую и питьевую воду от опасных радионуклидов цезия и стронция, а также перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Новый композитный сорбент можно применять для очистки жидких радиоактивных отходов, которые образуются при эксплуатации ректоров атомных станций, и ликвидации последствий техногенных аварий. Разработка позволяет выводить из природных объектов опасные радионуклиды, которые способны накапливаться в организме, замещая калий и кальций.

Фото: iStock
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По словам аспиранта ШЕН ДВФУ Артура Дранькова, ученые разработали несколько вариантов применения сорбента. Например, гранулы можно поместить в загрязненную воду или использовать таблетки сорбента в проточных фильтрах.

"По нашему мнению, эксплуатационные свойства сорбционного материала не уступают аналогам, произведенным по более дорогостоящим технологиям. Это дает надежду, что наш метод синтеза будет воспринят представителями промышленности как более практичный и технологически эффективный", - заметил Артур Драньков.

Сорбенты могут служить минимум пять циклов. По расчетам ученых использованную субстанцию можно будет спекать в высокоплотную керамику для дальнейшего безопасного захоронения. Разработка этой технологии станет вторым этапом работ, которые идут по гранту Российского фонда фундаментальных исследований для молодых ученых, обучающихся в аспирантуре.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Дальневосточный федеральный университет

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