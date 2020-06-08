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08.06.2020 04:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье СК проверит видео с мужчиной, лежавшем в чаше Вечного огня

Текст: Анна Бондаренко

Следственный комитет РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту размещенного в социальных сетях видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня в Артеме.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности гражданина и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Видео, появившееся накануне в приморском сегменте социальных сетей, вызвало большой общественный резонанс. На кадрах видно, как некий мужчина полулежит в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны, упираясь ногами в звезду в центре мемориала.

В УМВД также отметили, что ищут неизвестного.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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