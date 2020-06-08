Разработка пермских ученых сократит число операций на позвоночнике

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали объемную геометрическую модель межпозвоночного диска в пояснице, которая позволит сократить количество операций на позвоночнике.

По словам одного из разработчиков объемной модели Дениса Хорошева, в настоящее время боль в пояснице становится одной из первых причин утраты работоспособности человека. Как показывает практика, почти в половине случаев она связана с грыжей межпозвоночного диска L4-L5. Но удаление грыжи диска не всегда приводит к выздоровлению. Создание биомеханической модели поможет врачам уменьшить количество операций по удалению грыжи межпозвоночного диска, что повысит эффективность лечения пациентов.

Объемная модель межпозвоночного диска создана учеными с помощью оцифровки данных компьютерной томографии поясничного отдела. Такую методику можно использовать для исследования любого отдела или сегмента позвоночника конкретного пациента.