Новости

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль 10:17
В Челябинске нарисовали граффити в благодарность врачам 10:15
Опрос: 8 из 10 граждан США полагают, что ситуация "вышла из-под контроля" 10:15
В Красноярском крае спасли туристов с затопленного острова 10:15
В Хабаровском крае студенты сделали для врачей 800 экранов на 3D-принтере 10:14
Самый экономичный Toyota RAV4: он проезжает 1300 км без дозаправок 10:12
Видео: Медведь с бидоном на голове вышел на камчатскую трассу 10:12
В Башкирии водителя автобуса осудили за гибель шести пассажиров 10:09
Разработка пермских ученых сократит число операций на позвоночнике 10:07
Аня Чиповская стала гидом на виртуальном рынке российского контента 10:05
Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания 10:01
В Германии по запросу США задержали музыканта из России 10:01
На Южном Урале скончались еще семь пациентов с COVID-19 09:55
В Краснодарском крае аферисты-строители обманули граждан на 690 млн рублей 09:47
В Коломне задержан наркодиллер с тремя килограммами наркотиков 09:42
В Киргизии могут ужесточить меры по борьбе с COVID-19 09:39
Котировки нефти растут на мировых биржах 09:37
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки 09:35
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса 09:18
В трех районах Красноярского края введен режим ЧС из-за паводка 09:10
Предприниматели Москвы получили льготные кредиты на три миллиарда рублей 09:07
На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса 09:03
День Святого Духа отмечают православные христиане 09:02
В Прикамье женщина на автомобиле сбила шестилетнюю дочь 09:00
СМИ: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
08.06.2020 10:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разработка пермских ученых сократит число операций на позвоночнике

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали объемную геометрическую модель межпозвоночного диска в пояснице, которая позволит сократить количество операций на позвоночнике.

Фото: iStock
Ученые смоделировали реакции мозга при посттравматическом расстройстве

По словам одного из разработчиков объемной модели Дениса Хорошева, в настоящее время боль в пояснице становится одной из первых причин утраты работоспособности человека. Как показывает практика, почти в половине случаев она связана с грыжей межпозвоночного диска L4-L5. Но удаление грыжи диска не всегда приводит к выздоровлению. Создание биомеханической модели поможет врачам уменьшить количество операций по удалению грыжи межпозвоночного диска, что повысит эффективность лечения пациентов.

Объемная модель межпозвоночного диска создана учеными с помощью оцифровки данных компьютерной томографии поясничного отдела. Такую методику можно использовать для исследования любого отдела или сегмента позвоночника конкретного пациента.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Стрелявшего из окна дома в Москве мужчину задержали
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря