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08.06.2020 16:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область улучшила позиции в рейтинге регионов страны за 2019 год

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарская область заняла 11 место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2019 года.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Рейтинг составлен экспертами агентства "РИА Рейтинг" по данным Минфина РФ, Федерального казначейства и Росстата. Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
В Самарской области создана качественная инфраструктура для инноваций

В исследовании учитываются четыре фактора: масштаб экономики, её эффективность, показатели бюджетной и социальной сфер. Каждая группа показателей включает ряд объективных количественных индикаторов за соответствующий отчетный год. Рейтинговый балл региона по каждому показателю варьировал в диапазоне от 1 до 100 - максимально возможного значения. Самарская область набрала 62,332 балла, поднявшись на одну строчку рейтинга по сравнению с 2018 годом.

Говоря об экономической составляющей рейтинга, нельзя не отметить, что сегодня бизнес в Самарской области получает широчайший спектр мер поддержки, как в условиях особых территорий (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков) с налоговыми льготами и преференциями, так и от федеральных фондов, а также от областных структур - Гарантийного фонда, Венчурного фонда, Центра поддержки экспорта. Услуги инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Самарская область - уникальный регион для реализации и масштабирования бизнес-проектов любого уровня. Инвесторы делают правильный выбор, принимая решение вкладываться в нашу губернию. Самарская область обладает всей необходимой инфраструктурой поддержки для успешного развития бизнеса самого разного масштаба - от государственных преференций для самозанятых граждан до поддержки крупных производственных предприятий в моногородах. При этом акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Временные неудобства и ограничения, связанные с общемировыми событиями, обязательно пройдут, международные и федеральные инвесторы будут искать варианты для локализации или расширения бизнеса. Наш регион готов принимать проекты любого уровня - мы это уже доказали и готовы по-прежнему заверить наших партнеров: в Самарской области им будет предоставлена максимальная поддержка.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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