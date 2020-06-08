Самарская область улучшила позиции в рейтинге регионов страны за 2019 год

Самарская область заняла 11 место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2019 года.

Рейтинг составлен экспертами агентства "РИА Рейтинг" по данным Минфина РФ, Федерального казначейства и Росстата. Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов.

В исследовании учитываются четыре фактора: масштаб экономики, её эффективность, показатели бюджетной и социальной сфер. Каждая группа показателей включает ряд объективных количественных индикаторов за соответствующий отчетный год. Рейтинговый балл региона по каждому показателю варьировал в диапазоне от 1 до 100 - максимально возможного значения. Самарская область набрала 62,332 балла, поднявшись на одну строчку рейтинга по сравнению с 2018 годом.

Говоря об экономической составляющей рейтинга, нельзя не отметить, что сегодня бизнес в Самарской области получает широчайший спектр мер поддержки, как в условиях особых территорий (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков) с налоговыми льготами и преференциями, так и от федеральных фондов, а также от областных структур - Гарантийного фонда, Венчурного фонда, Центра поддержки экспорта. Услуги инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Самарская область - уникальный регион для реализации и масштабирования бизнес-проектов любого уровня. Инвесторы делают правильный выбор, принимая решение вкладываться в нашу губернию. Самарская область обладает всей необходимой инфраструктурой поддержки для успешного развития бизнеса самого разного масштаба - от государственных преференций для самозанятых граждан до поддержки крупных производственных предприятий в моногородах. При этом акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Временные неудобства и ограничения, связанные с общемировыми событиями, обязательно пройдут, международные и федеральные инвесторы будут искать варианты для локализации или расширения бизнеса. Наш регион готов принимать проекты любого уровня - мы это уже доказали и готовы по-прежнему заверить наших партнеров: в Самарской области им будет предоставлена максимальная поддержка.