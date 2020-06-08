В Прикамье на железной дороге на женщину упал 800-метровый рельс

При переходе железнодорожных путей на остановочной площадке Промучасток около Перми на 62-летнюю женщину упал рельс длиной восемьсот метров. Об этом сообщили в региональном линейном отделе МВД России на транспорте.

Пенсионерка переходила через пути, а в это же время по ним двигался тепловоз, тащивший за собой пучок восьмисотметровых рельсов. Один из них выпал и придавил женщине ноги. Свидетелем этого стал сотрудник полиции. Он подбежал к тепловозу и велел машинисту остановиться. После этого полицейский вызвал скорую помощь и спасателей.

Женщину вытащили из-под рельса и отправили в больницу. Сейчас она госпитализирована. По факту травмирования начата проверка.