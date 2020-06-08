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08.06.2020 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Ижевске в условиях пандемии организовали доставку еды дронами

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Ресторан в Ижевске в условиях самоизоляции организовал доставку еды с помощью квадрокоптеров.

Фото: iStock
Томские ученые предложили использовать дроны для сетей 5G

Для этого разработали специальные комбо-наборы, вес которых не превышает 1,3 килограмма. Именно такую нагрузку может выдержать применяемый беспилотник. Пока дрон оказывает услуги с пятницы по воскресенье в радиусе трех километров от магазина "Перекресток" на Славянском шоссе.

- Два сета брали, вышло 1660 рублей, оплата переводом частному лицу на карточку. Доставка двумя дронами, взяли два раза по 180 рублей. Но вкусно и прикольно! Проблема в том, что просят указать координаты, а не адрес, так что отправил ссылку на карты, - поделился впечатлениями об услуге Александр Ермолаев.

Он также уточнил, что еду ему доставили за час с момента оплаты. Еще примерно полчаса ушла на оформление заказа.

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