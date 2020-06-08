Житель Ижевска пойдет под суд за плевок в аптекаря

Жителя Ижевска будут судить за оскорбление сотрудника аптеки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Молодой человек 1995 года рождения зашел в аптеку в Сарапуле и получил замечание о несоблюдении социальной дистанции. В ответ он обозвал женщину, плюнул ей в лицо и пожелал "смерти от коронавируса". После этого мужчина от полиции скрылся, но позже его нашли и доставили в прокуратуру Сарапула. Свою вину он не признал.

По факту происшествия возбудили административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП России "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". За совершенное преступление ему грозит штраф до трех тысяч рублей.