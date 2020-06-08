Новосибирский губернатор разрешил работу непродовольственных магазинов

В Новосибирской области смягчаются ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. По решению губернатора Андрея Травникова с 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров.

По словам главы региона, Новосибирской области удается сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим уже разрешена работа большей части предприятий и организаций новосибирской экономики. Ни на минуту не останавливалась деятельность сельхозпредприятий. На неделю была приостановлена работа промышленно-строительного комплекса. Уже почти два месяца работает практически вся сфера услуг - парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские.

С середины мая жители могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе - при соблюдении определенных условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки, с 8 июня - непродовольственные магазины.

- Однако расслабляться пока рано, - подчеркнул Андрей Травников, выступая на оперативном совещании правительства области. - Мы за два месяца борьбы с коронавирусом не принимали радикальных, пакетных решений по ослаблению ограничительных мер - только точечные, выверенные решения. Обязательное строгое соблюдение мер санитарной безопасности теми предприятиями и организациями, которые уже возобновили свою деятельность, - это залог и основа для новых решений по возобновлению деятельности других организаций.

Губернатор поручил министру промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрею Гончарову, специалистам мэрии Новосибирска, Роспотребнадзора, ГУ МВД по Новосибирской области обеспечить дополнительные контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима, других мер санитарной безопасности в магазинах непродовольственных товаров.

В дальнейшем предложения по возможному снижению ограничительных мер в сфере экономики подготовит вице-губернатор Сергей Семка.