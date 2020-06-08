Сибирские ученые создали противовирусный аэрозоль

Ученые Сибирского отделения РАН предлагают использовать специальный противовирусный аэрозоль в борьбе с возможной второй волной коронавируса.

Как передает РИА Новости, при помощи ультразвуковых увлажнителей воздуха, средство можно будет распылять на территории гипермаркетов и непрофильных лечебных учреждений. В случае успешных испытаний, такую практику можно распространить в зданиях школ и детских садов. Такая мера поможет купировать возможные очаги распространения COVID-19.

- В конце прошлой недели в рамках заседания межведомственной рабочей группы по COVID-19 при СО РАН экспертами была рассмотрена эта и другие технологии, которые могут войти в следующий пакет противовирусных предложений от Сибирского отделения РАН в адрес правительства РФ в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, - рассказала ответственный секретарь рабочей группы Ольга Дорохова.

По словам специалиста, для использования в аэрозоли был разработан препарат на основе эндонуклеаз природного происхождения и расщепляет ДНК и РНК большого числа вирусов, а также бактериальные оболочки.

На данный момент средство зарегистрировано как парфюмерно-косметическая продукция с противовирусным дезинфицирующим эффектом, для этого он прошел все необходимые испытания. Кроме того, аэрозоль получил декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза. Однако для подтверждения его эффективности в борьбе с COVID-19 потребуются дополнительные исследования.