Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.

- Орудие и расчет перебросили военно-транспортной авиацией из Самарской области. С минимально возможного расстояния в 130 метров артиллеристы с ювелирной точностью срезали снарядом фонтанную арматуру, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

После этого нефтяники смогли загерметизировать скважину и ликвидировать длившийся неделю пожар. На месте происшествия работают представители прокуратуры, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Компании, на чьем участке произошел пожар, придется отвечать не только за нарушение норм безопасности и загрязнение окружающей среды, но и за попытку скрыть ЧП - власти узнали о ней лишь через несколько дней после возгорания.

Прозвище "Рапира" противотанковая пушка МТ-12 получила как за длинный тонкий ствол, так и за исключительную точность стрельбы.