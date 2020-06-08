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08.06.2020 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске проверят информацию об избиении на улице ребенка

Текст: Яна Шамаева

В Красноярске проверят информацию об избиении 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Под Петербургом на детской площадке избили мальчика

Сообщение о происшествии появилось сегодня в новостной ленте местного телеканала. В Ленинском районе Красноярска мужчина схватил 10-летнего ребенка за капюшон и без причины избил его, а когда друзья мальчика попытались помочь, он достал пистолет и направил его на подростков.

По факту происшествия следователи проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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