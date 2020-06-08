В Красноярске проверят информацию об избиении на улице ребенка

В Красноярске проверят информацию об избиении 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Сообщение о происшествии появилось сегодня в новостной ленте местного телеканала. В Ленинском районе Красноярска мужчина схватил 10-летнего ребенка за капюшон и без причины избил его, а когда друзья мальчика попытались помочь, он достал пистолет и направил его на подростков.

По факту происшествия следователи проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.