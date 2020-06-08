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08.06.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае спасли туристов с затопленного острова

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Группа автотуристов из девяти человек накануне не по своей воле оказалась на борту Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сотрудники Сибирского регионального поискового-спасательного отряда (СРПСО) совершали облет района паводка в Партизанском районе вдоль русла горной реки Мина. Там затяжные дожди привели к затоплению поймы.

Фото: МЧС России ГУ по Красноярскому краю
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Неподалеку от поселка Кутурчин спасатели увидели группу людей, которые были отрезаны водой на небольшом островке.  Неподалеку стояли их машины и палатки, но спасаться самостоятельно им было уже поздно. Пилоты нашли небольшой сухой "пятачок", приземлились, взяли туристов на борт и доставили в Красноярск. Среди спасенных двое детей, в том числе годовалый малыш. Машины и палатки пришлось оставить в зоне затопления.

В этот же день спасатели СРПСО МЧС России при возвращении на аэродром базирования обнаружили и на спасли еще одну группу - на этот раз шестерых подростков. В 20 километрах от поселка Мина они тоже оказались в беде - были отрезаны водой на острове и не могли выбраться. Замерзшие ребята были подняты на борт и доставлены в Мину. В медицинской помощи они не нуждались.

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