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08.06.2020 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в ходе проведения полицейскими оперативных-розыскных мероприятий, а также по результатам генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей, была установлена причастность к совершению преступлений второго подозреваемого. Им оказался 19-летний житель поселка Нижняя Коя. С задержанным проводятся следственные действия.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Преступление произошло 30 мая. Школьница не вернулась домой с прогулки. На следующий день на поиски пропавшей вышли десятки людей,  добровольцы и личный состав межмуниципального отдела МВД России "Шушенский". 1 мая тело девочки со следами насилия было найдено в заброшенном пожарном резервуаре. В тот же задержали первого подозреваемого - ранее судимого 25-летнего местного жителя. Он дал признательные показания. В ходе дальнейшего расследования по биологическим следам на одежде жертвы вышли и на второго подозреваемого. Оба сейчас находятся под стражей.

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статьям 105, 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит суровое наказание - вплоть до пожизненного.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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