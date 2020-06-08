В нескольких регионах из-за паводка объявили режим ЧС

Из-за затяжных дождей ухудшается паводковая обстановка в Красноярском крае. В шести районах края снесены мосты или затоплены дороги. Тем временем и в Мурманской области несколько рек вышли из берегов и затопили часть населенных пунктов и дорог.

Режим чрезвычайной ситуации объявили местные власти в Партизанском, Манском и Ермаковском районах Красноярского края. Именно на эти территории в минувшие выходные пришелся основной удар стихии. Уже несколько дней во всем регионе идет сильный, почти непрекращающийся дождь, из-за чего реки вышли из берегов. В результате паводком снесено два моста, размыто несколько дорог, из затопленных населенных пунктов эвакуируют людей.

Так, в Партизанском районе из-за сильных осадков частично разрушился мост через реку Малый Кой. Переправа обеспечивала доступ к пяти населенным пунктам, сейчас добраться до них можно лишь по объездной дороге. Чуть позже пришло сообщение с юга края: в Курагинском районе рухнул мост через печально известную реку Сейба, где минувшей осенью из-за прорвало плотину и смыло поселок золотодобытчиков.\

Еще в одном районе - Манском - в населенном пункте Колбинский под воду ушли 30 домов.

Эвакуируют не только жителей расположенных рядом с реками населенных пунктов, но и туристов. Например, в том же Партизанском районе отдыхающих пришлось спасать вертолетом: люди расположились посреди острова на реке, но попали в плен разбушевавшейся стихии. К счастью, терпящих бедствие туристов заметили спасатели МЧС, которые на вертолете Ми-8 обследовали затопленную территорию.

Ухудшение паводковой обстановки прогнозируется в населенных пунктах Ермаковское и Григорьевка Красноярского края. Оба находятся в Ермаковском районе. Здесь тоже объявлен режим ЧС, спасатели ожидают удара стихии в полной боевой готовности.

- Прогноз на ближайшие двое суток неутешительный. На реках Оя и Кебеж в связи с ожидаемыми осадками возможен резкий подъем уровня воды, ее выход на пойму и подтопление пониженных участков местности, - рассказали в МЧС региона. - Замеры уровня воды на реках производятся каждые два часа.

В Партизанском районе людей пришлось спасать вертолетом

Небывалый паводок сейчас наблюдается и в Мурманской области. Он вызван огромным количеством снега, который выпал минувшей зимой в Заполярье - уровень осадков всего лишь на 2 процента не дотянул до абсолютного максимума за всю историю наблюдений в 1953 году, когда в Мурманской области выпало 153 процента снега от нормы.

Больше всего пострадало от паводка дачное некоммерческое товарищество "Кильдинское", которое находится на берегу реки Колы. Там подтопило 30 домов и 50 приусадебных участков.

Перед этим, как уже сообщала "РГ", река Кола разрушила железнодорожный мост на перегоне между станциями Кола и Выходной.

Не обошел паводок и Мурманск. Здесь полностью залило территорию местного мясокомбината, его работникам пришлось спасать свою продукцию на лодках. Кроме того, оказалась залитой Восточная объездная дорога, идущая вокруг Мурманска. Режим повышенной готовности введен на каскаде Серебрянских ГЭС, где приток воды оказался существенно больше, чем отток.