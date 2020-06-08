В нескольких регионах из-за паводка объявили режим ЧС

Новости

Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской 19:35
Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске 19:33
Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Монголией 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода куролесит

В нескольких регионах из-за паводка объявили режим ЧС
Текст: Алексей Михайлов (Красноярск - Мурманск) , Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Из-за затяжных дождей ухудшается паводковая обстановка в Красноярском крае. В шести районах края снесены мосты или затоплены дороги. Тем временем и в Мурманской области несколько рек вышли из берегов и затопили часть населенных пунктов и дорог.

Режим чрезвычайной ситуации объявили местные власти в Партизанском, Манском и Ермаковском районах Красноярского края. Именно на эти территории в минувшие выходные пришелся основной удар стихии. Уже несколько дней во всем регионе идет сильный, почти непрекращающийся дождь, из-за чего реки вышли из берегов. В результате паводком снесено два моста, размыто несколько дорог, из затопленных населенных пунктов эвакуируют людей.

Так, в Партизанском районе из-за сильных осадков частично разрушился мост через реку Малый Кой. Переправа обеспечивала доступ к пяти населенным пунктам, сейчас добраться до них можно лишь по объездной дороге. Чуть позже пришло сообщение с юга края: в Курагинском районе рухнул мост через печально известную реку Сейба, где минувшей осенью из-за прорвало плотину и смыло поселок золотодобытчиков.\

Фото: РИА Новости
Паводок разрушил мост, связывавший Мурманск с Большой землей

Еще в одном районе - Манском - в населенном пункте Колбинский под воду ушли 30 домов.

Эвакуируют не только жителей расположенных рядом с реками населенных пунктов, но и туристов. Например, в том же Партизанском районе отдыхающих пришлось спасать вертолетом: люди расположились посреди острова на реке, но попали в плен разбушевавшейся стихии. К счастью, терпящих бедствие туристов заметили спасатели МЧС, которые на вертолете Ми-8 обследовали затопленную территорию.

Ухудшение паводковой обстановки прогнозируется в населенных пунктах Ермаковское и Григорьевка Красноярского края. Оба находятся в Ермаковском районе. Здесь тоже объявлен режим ЧС, спасатели ожидают удара стихии в полной боевой готовности.

- Прогноз на ближайшие двое суток неутешительный. На реках Оя и Кебеж в связи с ожидаемыми осадками возможен резкий подъем уровня воды, ее выход на пойму и подтопление пониженных участков местности, - рассказали в МЧС региона. - Замеры уровня воды на реках производятся каждые два часа.

В Партизанском районе людей пришлось спасать вертолетом

Небывалый паводок сейчас наблюдается и в Мурманской области. Он вызван огромным количеством снега, который выпал минувшей зимой в Заполярье - уровень осадков всего лишь на 2 процента не дотянул до абсолютного максимума за всю историю наблюдений в 1953 году, когда в Мурманской области выпало 153 процента снега от нормы.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
МЧС предупредило об угрозе сильных паводков в центральной России

Больше всего пострадало от паводка дачное некоммерческое товарищество "Кильдинское", которое находится на берегу реки Колы. Там подтопило 30 домов и 50 приусадебных участков.

Перед этим, как уже сообщала "РГ", река Кола разрушила железнодорожный мост на перегоне между станциями Кола и Выходной.

Не обошел паводок и Мурманск. Здесь полностью залило территорию местного мясокомбината, его работникам пришлось спасать свою продукцию на лодках. Кроме того, оказалась залитой Восточная объездная дорога, идущая вокруг Мурманска. Режим повышенной готовности введен на каскаде Серебрянских ГЭС, где приток воды оказался существенно больше, чем отток.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад СФО Красноярский край СЗФО Мурманская область Паводки в России

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет