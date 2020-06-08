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08.06.2020 14:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске реконструируют кинотеатр "Пионер" для театра Афанасьева

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В бывшем здании кинотеатра "Пионер" на улице Максима Горького, 52 в Новосибирске начались демонтажные работы. Как ранее заявили власти, после завершения реконструкции здание будет передано Новосибирскому городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть, побывав на месте будущей стройки, отметил, что это стало возможным благодаря совместным усилиям мэрии и правительства области.

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- Нам удалось убедить Министерство культуры РФ в необходимости реконструкции помещения для театра Сергея Афанасьева. Объект попал в нацпроект "Культура". Мы получили положительный ответ, но финансирование предполагалось значительно позже. Мы проделали большую работу, чтобы получить средства раньше, продемонстрировали свою готовность к софинансированию - разработали за свой счет проектно-сметную документацию, - рассказал Анатолий Локоть.

В результате в этом году город получил 50 миллионов рублей на начальный этап реконструкции.

- Сумма небольшая, но она позволит начать строительство, поскольку откладывать уже нельзя. На следующий год также запланированы лимиты, - отметил мэр.

Реконструкция разделена на два этапа. Первый включает демонтажные работы, замену деревянных перекрытий на железобетонные, усиление фундамента, расширение подвальной части здания, укрепление имеющихся несущих конструкций и возведение новых. Подрядчик планирует завершить первый этап в декабре 2020 года. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Более 30 лет муниципальный театр под руководством Сергея Афанасьева не имеет своей сцены. После завершения всех работ в "Пионере" он получит просторный зрительный зал вместимостью 220 мест, оснащенный современным оборудованием. Общая площадь помещений составит почти три тысячи квадратных метров. У театра будет репетиционный зал, склад для декораций, костюмерная. Все административные, технологические, специальные помещения будут сосредоточены в одном месте. Театр смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья - для них предусмотрена вся инфраструктура, в том числе парковочные места перед зданием.

Во время реконструкции театр будет продолжать деятельность на прежнем месте - в помещении по адресу: Вокзальная магистраль, 19.

Справка "РГ"

Согласно ПСД, реконструкция здания и приобретение оборудования потребуют около 470 миллионов рублей. Из них 254 миллиона рублей пойдет на строительно-монтажные работы. Заказчиком работ выступает муниципальное Управление капитального строительства, исполнителем - барнаульское ООО "Строитель" (компания стала победителем электронного аукциона).

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