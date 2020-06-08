В Новосибирске реконструируют кинотеатр "Пионер" для театра Афанасьева

В бывшем здании кинотеатра "Пионер" на улице Максима Горького, 52 в Новосибирске начались демонтажные работы. Как ранее заявили власти, после завершения реконструкции здание будет передано Новосибирскому городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева.

Мэр Анатолий Локоть, побывав на месте будущей стройки, отметил, что это стало возможным благодаря совместным усилиям мэрии и правительства области.

- Нам удалось убедить Министерство культуры РФ в необходимости реконструкции помещения для театра Сергея Афанасьева. Объект попал в нацпроект "Культура". Мы получили положительный ответ, но финансирование предполагалось значительно позже. Мы проделали большую работу, чтобы получить средства раньше, продемонстрировали свою готовность к софинансированию - разработали за свой счет проектно-сметную документацию, - рассказал Анатолий Локоть.

В результате в этом году город получил 50 миллионов рублей на начальный этап реконструкции.

- Сумма небольшая, но она позволит начать строительство, поскольку откладывать уже нельзя. На следующий год также запланированы лимиты, - отметил мэр.

Реконструкция разделена на два этапа. Первый включает демонтажные работы, замену деревянных перекрытий на железобетонные, усиление фундамента, расширение подвальной части здания, укрепление имеющихся несущих конструкций и возведение новых. Подрядчик планирует завершить первый этап в декабре 2020 года. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Более 30 лет муниципальный театр под руководством Сергея Афанасьева не имеет своей сцены. После завершения всех работ в "Пионере" он получит просторный зрительный зал вместимостью 220 мест, оснащенный современным оборудованием. Общая площадь помещений составит почти три тысячи квадратных метров. У театра будет репетиционный зал, склад для декораций, костюмерная. Все административные, технологические, специальные помещения будут сосредоточены в одном месте. Театр смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья - для них предусмотрена вся инфраструктура, в том числе парковочные места перед зданием.

Во время реконструкции театр будет продолжать деятельность на прежнем месте - в помещении по адресу: Вокзальная магистраль, 19.

Справка "РГ"

Согласно ПСД, реконструкция здания и приобретение оборудования потребуют около 470 миллионов рублей. Из них 254 миллиона рублей пойдет на строительно-монтажные работы. Заказчиком работ выступает муниципальное Управление капитального строительства, исполнителем - барнаульское ООО "Строитель" (компания стала победителем электронного аукциона).