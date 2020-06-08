В Новосибирской области ураган сорвал крышу здания и повалил деревья

Кровлю здания по адресу Максима Горького, 40 в поселке Марусино под Новосибирском, сорвало сильным порывом ветра. Как рассказали "РГ" работники расположенной в двухэтажке парикмахерской, это произошло около 16.15 по местному времени, пострадавших в результате ЧП не было.

Ролик, на котором видно перевернутую крышу на земле рядом с кирпичным зданием, сейчас активно обсуждают в соцсетях и чатах жителей поселка. По словам очевидцев под рухнувшей крышей находятся припаркованные автомобили, которые, очевидно, получили повреждения. В самом здании, помимо парикмахерской, расположены ателье и мастерская по ремонту различного оборудования.

Также ураган повалил два тополя в самом Новосибирске. Один из них рухнул на проспекте Маркса, едва не задев стоящую рядом машину. Другое дерево упало возле дома 16/8 на Бориса Богаткова, при этом тополь перегородил единственный выезд из двора.