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08.06.2020 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В трех районах Красноярского края введен режим ЧС из-за паводка

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)
Фото: МЧС России ГУ по Красноярскому краю Фото: МЧС России ГУ по Красноярскому краю
Фото: МЧС России ГУ по Красноярскому краю

Из-за затяжных дождей и вызванным ими наводнений в трех районах Красноярского края введен режим ЧС.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, накануне в Красноярске состоялось заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Было решено признать обстановку на территориях Партизанского, Манского и Ермаковского районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.

Фото: РИА Новости
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Из-за проливных дождей многие реки в предгорьях  Саян вышли из берегов.  В трех указанных выше, а также  в Курагинском районе они затопили четыре поселка - всего 21 жилой дом и 53 приусадебных участка, в которых проживают 123 человека, в том числе 30 детей. Также в зону подтопления попали 18 дачных участков и один социально-значимый объект. Всего спасателями и местными властями подготовлено четыре пункта временного размещения, которые, пока почти пусты - сейчас там находятся всего пять человек, в том числе двое детей. Остальные ждут спада воды по родственникам и знакомым.

Сегодня в зоне паводка проводятся необходимые мероприятия, задействована группировка сил и средств в количестве 256 человек, 74 единиц техники, из них от МЧС России 103 человека, 28 единиц техники.

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