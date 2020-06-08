Дагестанец заставил сына избить орла

Новости

Дизельный мотор подвел Genesis GV80 16:09
Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации 16:07
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней 16:04
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ 16:01
Сроки кредитов местным бюджетам пролонгировали с трех до пяти лет 15:57
В Красноярске проверят информацию об избиении на улице ребенка 15:57
Автомобиль врезался в памятник матери Юрия Гагарина в Смоленской области 15:50
Президент подписал закон о создании регистра сведений о населении РФ 15:46
Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным 15:44
Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных 15:44
В Казани женщины заставили ребенка вытаскивать из мусорки "просрочку" 15:41
Конфискованный спирт направят на производство антисептиков 15:40
Плюшевые мишки на качелях: В Ижевске приняли челлендж от Нидерландов 15:37
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело 15:35
В Гидрометцентре рассказали, будет ли следующая зима аномально теплой 15:33
Во Франции создали рыболовные чипы для борьбы с загрязнением океана 15:32
Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком 15:32
Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий 15:21
В Новосибирской области ураган сорвал крышу здания и повалил деревья 15:17
Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы 15:10
Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня 15:06
Музеи откроются в Москве с 16 июня 15:05
В Чечне женихам выплатили по 50 тысяч рублей на выкуп невест 15:01
В Дагестане автомобиль упал с обрыва 15:00
Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дагестанец заставил сына избить орла

Текст: Роман Мерзляков

Житель Курахского района Дагестана заставил своего сына избить краснокнижного степного орла. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В соцсетях опубликовали видео, в котором мальчик бьет попавшую в ловушку птицу палкой по голове. Рядом в клетке находится курица, служащая приманкой.

Фото: iStock
Тюменские пожарные спасли кошку из стиральной машины

Полиция организовала проверку. В своем Instagram дагестанское МВД опубликовало объяснения 49-летнего жителя селения Икра:

- В течение недели у нас пропало около 20-30 кур. Мы поставили капкан - думали, что это куница. Через несколько дней ребенок увидел, что попалась какая-то птица. Мы подбежали, увидели орла. Умысла убивать, причинять боль не было, - сказал гражданин.

По его словам, целью было оглушить пернатого хищника, чтобы отпустить. А палку ребенку мужчина дал для того, чтобы самому не нанести слишком сильный удар.

Полиции предстоит проверить достоверность этой версии.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет