Дагестанец заставил сына избить орла

Житель Курахского района Дагестана заставил своего сына избить краснокнижного степного орла. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В соцсетях опубликовали видео, в котором мальчик бьет попавшую в ловушку птицу палкой по голове. Рядом в клетке находится курица, служащая приманкой.

Полиция организовала проверку. В своем Instagram дагестанское МВД опубликовало объяснения 49-летнего жителя селения Икра:

- В течение недели у нас пропало около 20-30 кур. Мы поставили капкан - думали, что это куница. Через несколько дней ребенок увидел, что попалась какая-то птица. Мы подбежали, увидели орла. Умысла убивать, причинять боль не было, - сказал гражданин.

По его словам, целью было оглушить пернатого хищника, чтобы отпустить. А палку ребенку мужчина дал для того, чтобы самому не нанести слишком сильный удар.

Полиции предстоит проверить достоверность этой версии.