На жителя Ставрополья завели дело за похищение невесты

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело о похищении невесты. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в Левокумском районе. Вечером 27 мая в селе Величаевском 21-летний местный житель вместе с тремя своими знакомыми подъехали к частному дому 18-летней девушки. Парень с друзьями украл невесту, планируя в последствии на ней жениться. Но его намерениям помешал отец девушки, который догнал похитителей и вернул дочь домой.

По факту случившегося в отношении несостоявшегося жениха и его трех друзей возбуждено уголовное дело по части второй статьи 126 "Похищение человека". Следователи выясняют обстоятельства случившегося.