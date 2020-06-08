В Дагестане автомобиль упал с обрыва

Три человека погибли и один пострадал после падения машины с высоты около 150 метров в Унцукульском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

На втором километре автодороги "Балахани - Майданское" 23-летний местный житель, ехавший на автомобиле "ВАЗ-21063", не справился с управлением. Он выехал с трассы, транспортное средство скатилось с обрыва.

Сам водитель и двое жителей села Балахани 17 и 18 лет от тяжких телесных повреждений скончались на месте.

Их 16-летний земляк, ехавший на пассажирском сиденье, с различными травмами доставлен в местную больницу.