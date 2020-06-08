В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19

В Дагестане региональное управление СК России возбудило уголовные ела в отношении трех местных жителей. Их подозревают в распространении заведомо ложной информации.

По данным следствия, в апреле фигуранты дела распространяли через интернет-мессенджеры фейки о распылении с вертолетов над Буйнакском и Карабудахкентском районом коронавирусной инфекции.

Ложные сообщения вызвали большой общественный резонанс.

Уголовное возбуждено по статье 207.1 УК России, санкции которой предусматривают до 700 тысяч рублей штрафа или три года лишения свободы.