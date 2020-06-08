Новости

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается 22:13
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов 22:09
В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19 21:50
Путин наградил посла РФ в Туркмении орденом Почета 21:46
Иван Глазунов стал народным художником России 21:44
Путин наградил эпидемиолога Малеева 21:14
"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу 21:00
В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане региональное управление СК России возбудило уголовные ела в отношении трех местных жителей. Их подозревают в распространении заведомо ложной информации.

Фото: iStock
Сибирские ученые создали противовирусный аэрозоль

По данным следствия, в апреле фигуранты дела распространяли через интернет-мессенджеры фейки о распылении с вертолетов над Буйнакском и Карабудахкентском районом коронавирусной инфекции.

Ложные сообщения вызвали большой общественный резонанс.

Уголовное возбуждено по статье 207.1 УК России, санкции которой предусматривают до 700 тысяч рублей штрафа или три года лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет