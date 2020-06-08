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08.06.2020 23:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа внутри России

Текст: Сергей Тихонов

"Газпром" заключил двадцатилетний контракт на ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет компании "РусХимАльянс", сообщается пресс-службой "Газпрома" на официальном сайте компании. В информации указывается, что это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории компании.

В документах предусмотрена следующая схема взаимодействия. Этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений "Газпрома" в адрес "РусХимАльянса" в объеме 45 млрд кубометров в год. Газ, оставшийся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, будет поставляться в газотранспортную систему "Газпрома" в объеме около 18 млрд кубетров в год.

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Компания "РусХимАльянс" является оператором проекта по созданию комплекса переработки и сжижению природного газа в Усть-Луге, который на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "РусГазДобыча". Это якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера. Предприятие будет выпускать 13 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ), а также другие продукты газохимии. Оно станет самым мощным по совокупному объему переработки газа в России и крупнейшим по мощности производства сжиженного природного газа в Северо-Западной Европе.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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