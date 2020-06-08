Под Петербургом на детской площадке избили мальчика

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего накануне вечером на детской площадке в поселке Парголово.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о том, что ее десятилетнего сына избили на детской площадке, обратилась женщина 1988 года рождения. Ребенку пришлось вызывать "скорую".

- В состоянии средней степени тяжести мальчик госпитализирован для оказания медицинской помощи, - рассказали в Главке.

По предварительной информации, участниками нападения могла быть группа несовершеннолетних. Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых и принимает меры к их задержанию.