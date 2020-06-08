На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.

Как сообщили "РГ" в следкоме Архангельской области и НАО, разгерметизированную скважину удалось перекрыть, авария ликвидирована.

По предварительным данным, угрозы экологической катастрофы нет. Разлившаяся жидкость только на десять процентов состояла из нефти, остальное приходилось на воду и другие примеси.

По данным РИА Новости, загрязнено около 50 квадратных метров территории. На место собираются вылететь сотрудники Ростехнадзора и других служб.

Дюсушевское месторождение в НАО было открыто в 1985 году.