Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Москва, Петербург и Подмосковье оказались регионами, где чаще всего оформляют льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых, сообщает ДОМ.РФ.

В столице с начала действия программы оформлено свыше четырех тысяч льготных кредитов, на втором месте Петербург с показателем 3,5 тысячи одобренных заявлений. В Московской области ипотеку под 6,5 процентов взяли свыше 2,3 тысяч семей.

В пятерке лидеров также Краснодарский край (оформлено 1,7 тысяч кредитов) и Тюменская область (1,2 тысячи). Высокие показатели в Ростовской и Свердловской областях, где уже одобрено свыше 1,1 тысяч кредитов.

На данный момент по всей стране одобрено 98,9 тысяч льготных кредитов, общее число поданных заявок превысило 145 тысяч.

В ДОМ.РФ напоминают, что оформить льготный кредит можно до начала ноября. Ставка действует на протяжении всего срока кредита. Максимальная сумма кредита в большинстве регионов три миллиона рублей. В Москве и Петербурге - 8 миллионов. Важен и размер первоначального взноса, он должен быть не меньше 20 процентов.

По данным ДОМ.РФ, в мае каждый пятый ипотечный кредит в стране был взят под ставку 6,5 процентов. В аналитическом отчете сервиса отмечается, что в в прошлом месяце спрос на ипотеку практически вернулся к допандемическому уровню. Особенно заметен рост спроса относительно апреля 2020 года.

Эту ситуацию в сервисе объясняют целым рядом факторов. Во-первых, в апреле вся страна ушла на самоизоляцию. Приехать в офис застройщика или побывать на стройплощадке понравившегося объекта стало невозможно, к тому же были закрыты МФЦ. Далеко не все покупатели квартир готовы совершать сделки полностью онлайн, поэтому семьи, интересующиеся покупкой недвижимости, просто заняли выжидательную позицию. Кроме того, многие целенаправленно не брали кредитов, ожидая ипотеку под 6,5 процентов. С 17 апреля, когда банки начали выдачу ипотеки на льготных условиях, люди стали собирать документы.

Жилищные кредиты под 6,5 процентов сейчас выдают 57 банков. На реализацию программы они запросили лимит в 1,1 триллиона рублей, что в полтора раза выше запланированных в госпрограмме сумм.