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08.06.2020,  
10:01
Текст:  Светлана Цыганкова

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург. Здесь корабль пройдет ревизию и потом будет передан Военно-морскому флоту России.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Об этом сообщили в пресс-службе "Северной верфи". В Балтийском море экипаж фрегата тестировал все проектные характеристики, отрабатывал взаимодействие с подводными лодками и авиацией. Генеральный директор предприятия Игорь Пономарев добавил, что в течение девяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на Северном и Балтийском флотах в разных погодных условиях. Как уверен гендиректор, "Адмирал Касатонов" - это мощный современный корабль дальней морской зоны и он усилит российский флот.

"РГ" уже писала о том, что новейший фрегат запустил крылатую ракету "Калибр" из акватории Белого моря и успешно поразил наземную цель на боевом поле Чижа в Архангельской области. Экипаж проводил также испытания с танкером, охотился на подводные лодки в Баренцевом море.

На "Северной верфи" фрегат "Адмирал Касатонов" пробудет месяц. Специалисты выполнят техобслуживание механизмов, энергетической установки, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса. После этого он будет готов к принятию на вооружение. Корабль будет служить на Северном флоте.

На предприятии строят еще один серийный фрегат этого проекта - "Адмирал Головко". Месяц назад его уже спустили на воду.

"Адмирал флота Касатонов" - фрегат проекта 22350, предназначен для уничтожения надводных кораблей, подводных лодок противника. Его водоизмещение - 5 тысяч тонн, длина - 135 метров, ширина - 16. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 170 военных моряков.

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