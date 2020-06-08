Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург. Здесь корабль пройдет ревизию и потом будет передан Военно-морскому флоту России.

Об этом сообщили в пресс-службе "Северной верфи". В Балтийском море экипаж фрегата тестировал все проектные характеристики, отрабатывал взаимодействие с подводными лодками и авиацией. Генеральный директор предприятия Игорь Пономарев добавил, что в течение девяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на Северном и Балтийском флотах в разных погодных условиях. Как уверен гендиректор, "Адмирал Касатонов" - это мощный современный корабль дальней морской зоны и он усилит российский флот.

"РГ" уже писала о том, что новейший фрегат запустил крылатую ракету "Калибр" из акватории Белого моря и успешно поразил наземную цель на боевом поле Чижа в Архангельской области. Экипаж проводил также испытания с танкером, охотился на подводные лодки в Баренцевом море.

На "Северной верфи" фрегат "Адмирал Касатонов" пробудет месяц. Специалисты выполнят техобслуживание механизмов, энергетической установки, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса. После этого он будет готов к принятию на вооружение. Корабль будет служить на Северном флоте.

На предприятии строят еще один серийный фрегат этого проекта - "Адмирал Головко". Месяц назад его уже спустили на воду.

"Адмирал флота Касатонов" - фрегат проекта 22350, предназначен для уничтожения надводных кораблей, подводных лодок противника. Его водоизмещение - 5 тысяч тонн, длина - 135 метров, ширина - 16. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 170 военных моряков.