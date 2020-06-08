Оркестр "Таврический" подарит соцработникам концерт

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" 8 июня в 16.00 сыграет концерт, посвященный Дню социального работника.

В концерте, который пройдет в режиме онлайн и будет транслироваться в группах оркестра в соцсетях, примут участие солисты "Таврического" - вокалисты Ксения Новикова, Дмитрий Лаутало, Екатерина Баринова, а также саксофонист Алексей Соколов.

В сопровождении оркестра под управлением его художественного руководителя Михаила Голикова они исполнят зарубежную и отечественную классику, а также хиты эстрады и киномузыки.

- Сегодня, в эпоху пандемии, социальные работники снова на передовой. Роль их в жизни общества важна и очевидна, - отмечает Михаил Голиков. - Считаю, необходимо рассказывать другим об этих настоящих героях, радовать их тем, что мы умеем и можем. Социальные работники всегда оказываются рядом в трудных ситуациях. Протягивают руку помощи тем, кому это необходимо, окружают вниманием и заботой, согревают душевным теплом. Они защищают интересы инвалидов, малоимущих, многодетных и одиноких престарелых людей.