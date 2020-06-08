Петербургские ученые открыли новый минерал

Исследовательская группа из Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый минерал, его назвали докучаевит, в честь основоположника почвоведения Василия Докучаева.

В вузе говорят, что минерал обладает уникальными магнитными свойствами и в перспективе может быть использован для создания квантового компьютера.

Минерал был обнаружен во время экспедиции на Камчатке у вулкана Толбачик. Уже сейчас ученые могут с уверенностью сказать, что минерал имеет уникальный состав и кристаллическую структуру, не имеющую аналогов как среди открытых минералов, так и среди синтезированных соединений. Описание нового минерала ученые обнародовали в журналах Mineralogical Magazine и Inorganic Chemistry.

В решетке докучаевита присутствуют атомы меди, окруженные кислородом и хлором, также присутствуют тетраэдрические комплексы с медью. Благодаря такому строению минерал обладает магнитными свойствами.