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08.06.2020 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые открыли новый минерал

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Исследовательская группа из Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый минерал, его назвали докучаевит, в честь основоположника почвоведения Василия Докучаева.

Фото: iStock
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В вузе говорят, что минерал обладает уникальными магнитными свойствами и в перспективе может быть использован для создания квантового компьютера.

Минерал был обнаружен во время экспедиции на Камчатке у вулкана Толбачик. Уже сейчас ученые могут с уверенностью сказать, что минерал имеет уникальный состав и кристаллическую структуру, не имеющую аналогов как среди открытых минералов, так и среди синтезированных соединений. Описание нового минерала ученые обнародовали в журналах Mineralogical Magazine и Inorganic Chemistry.

В решетке докучаевита присутствуют атомы меди, окруженные кислородом и хлором, также присутствуют тетраэдрические комплексы с медью. Благодаря такому строению минерал обладает магнитными свойствами.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург ДФО Камчатский край

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