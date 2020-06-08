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08.06.2020 09:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые выяснили, как динозавры "остужали мозги"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Группа исследователей из Петербурга создала виртуальный слепок мозга анкилозавра, травоядного ящера, который похож на броненосца. Выяснилось, что этот вид умел в прямом смысле остужать мозги и обладал удивительным обонянием, которое позволило ящеру прожить больше 100 миллионов лет и выдерживать конкуренцию с более сильными видами.
Так могли выглядеть анкилозавры. Фото: iStock Так могли выглядеть анкилозавры. Фото: iStock
Так могли выглядеть анкилозавры. Фото: iStock

Как сообщают в пресс-службе СПбГУ, исследователи которого входили в научную группу, изучался мозг анкилозавра вида Bissektipelta archibaldi. Результаты обнародованы в журнале Biological Communications.

Фото: Пресс-служба СКФУ
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Этот вид заинтересовал ученых в первую очередь размером мозга. Он был в полтора раза меньше, чем у современных видов такого же размера. Например, при росте в три метра, мозг анкилозавра весил порядка 26,5 граммов, это можно сравнить с двумя грецкими орехами. Биссектипельты жили на Земле с начала юрского периода, питались растительной пищей. Этот вид был довольно неповоротлив и у него было достаточно врагов в естественной среде.

Три года исследовательская группа работала над трехмерной моделью. За основу были взяты останки анкилозавров, обнаруженные в узбекской пустыне Кызылкум около двадцати лет назад. В фондах Зоологического института РАН имеется три фрагмента ископаемых черепов этих анкилозавров, на время исследования их передали на кафедру позвоночных СПбГУ.

Черепа изучались с применением всех современных технологий, включая компьютерную томографию. В результате был получен виртуальный "слепок" черепной коробки. Выяснилось, что порядка 60 процентов от размера больших полушарий ящеров занимали обонятельные луковицы. Отличное обоняние позволяло биссектипельтам легко находить пищу, искать партнера, а также вовремя получать сигнал о том, что надвигается хищник. Обоняние биссектипельтов исследователи сравнивают с нюхом тиранозавра рекса, у которого на обонятельные луковицы приходилось до 70 процентов больших полушарий.

Фото: pixabay.com
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А еще ученые выяснили, что биссектипельты умели в прямом смысле охлаждать мозги. Оказалось, что в их мозгу вены и артерии шли не однонаправленно, а постоянно друг с другом сообщались. Исследователи сравнивают это с железнодорожными ветками. Ученые предполагают, что кровь могла течь в разных направлениях, перераспределяться и поддерживать оптимальную температуру мозга. Например, если динозавр оказывался на солнце, ему не был страшен солнечный удар, теплая кровь отводилась от мозга. Исследователи сравнивают этот эффект с тем, как если бы динозавр надел панамку.

Также вопреки существовавшему мнению, выяснилось, что устройство кровеносной системы биссектипельтов оказалось похоже на то, что есть у современных ящериц. Это интересное наблюдение, учитывая, что более близкими родственниками того вида являются птицы и крокодилы.

Сейчас исследовательская группа создает виртуальные модели черепов гадрозавров, из также называют утконосыми динозаврами.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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