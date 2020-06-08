Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

В Петербурге будет организовано бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, исследование проводится "в целях оценки популяционного иммунитета".

- Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование на сайте www.pasteurorg.ru или в Едином информационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43, - уточнили в штабе.

Анализ будет проводиться на базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Зарегистрированных граждан пригласят с 15 по 19 июня.

Ранее НИИ имени Пастера разработал и запатентовал тест-систему для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР ( обратной транскрипции - полимеразной цепной реакции) в реальном времени.