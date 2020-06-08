Новости

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции 13:24
Видео: В Ижевске в условиях пандемии организовали доставку еды дронами 13:21
Международные эксперты отметили московскую программу поддержки бизнеса 13:13
Минпромторг субсидирует скидки на оборудование для пищепрома 13:10
В Ханое открылся отель, покрытый 24-каратным золотом 13:07
В Петербурге продадут книгу Достоевского с автографом автора 13:04
Кремль: Точных дат возобновления полетов за рубеж пока нет 13:02
Минск: Ученые подготовили новый учебник по истории ВОВ 12:58
В России выпущено рекордное число банковских карт 12:57
Кристина Асмус рассказала о жизни с Гариком Харламовым 12:56
Власти Ганы предложили афроамериканцам переселяться к ним 12:44
В Великом Новгороде нашли древнюю башню, разрушенную по приказу Петра I 12:43
На АвтоВАЗе приступили к тестам Renault Clio. Прощай, Lada Xray? 12:42
В период пандемии россияне чаще делали покупки в магазинах у дома 12:37
В Ростове вынесли приговор банде боевиков из Дагестана 12:36
На жителя Ставрополья завели дело за похищение невесты 12:36
В Прикамье на железной дороге на женщину упал 800-метровый рельс 12:28
СМИ: Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в этом сезоне из-за регламента 12:25
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 12:24
В Подмосковье возобновились съемки кино 12:24
Светлана Бондарчук: Паулине Андреевой идет раздеваться 12:18
В Калуге вандалы разрушили 26 надгробий на кладбище 12:17
Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19 12:16
В Крыму дело экс-главы запрещенного меджлиса передали в суд 12:16
СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 12:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

Текст: Мария Голубкова

В Петербурге будет организовано бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, исследование проводится "в целях оценки популяционного иммунитета".

В поселковой больнице Хабаровского края выявили вспышку COVID-19

- Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование на сайте www.pasteurorg.ru или в Едином информационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43, - уточнили в штабе.

Анализ будет проводиться на базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Зарегистрированных граждан пригласят с 15 по 19 июня.

Ранее НИИ имени Пастера разработал и запатентовал тест-систему для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР ( обратной транскрипции - полимеразной цепной реакции) в реальном времени.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции