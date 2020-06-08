Путин поддержит центр туризма в Карелии

Заонежье в Карелии может стать центром этнографического туризма. Глава государства Владимир Путин согласился поддержать развитие этой территории.

На видеовстрече с главой республики Артуром Парфенчиковым президент отметил огромный туристический потенциал Карелии. "Это замечательная, красивая земля - более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек", - сказал он. Ладожское и Онежское озера - крупнейшие в Европе, а Кижи и Валаам - объекты всемирного наследия.

"Нужно это поддержать", - поддержал просьбу главы Карелии президент, обещав передать его письменные обращения правительству.