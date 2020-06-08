Путин призвал остановить сокращение численности населения Карелии

Президент России Владимир ПУтин провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в режиме видеоконференции. Динамику развития экономики республики глава государства оценил положительно.

Среди проблем, которые заслуживают внимания, Владимир Путин назвал сокращение численности постоянного населения. "Причины понятны. Это и доходы, и безработица выше, чем в среднем по стране, это и другие проблемы, в частности большая доля аварийного жилья", - заметил он. "Своими силами республика с этим не справится", - считает президент.

Глава государства попросил внимательно отнестись к проблемам моногородов и газификации и дал совет работать и с правительством, и с Минэнерго, с "Газпромом", синхронизировать с ними планы. "Чтобы не было так: "Газпром" привел туда трубу, а последние мили до конечного потребителя не будут обеспечены", - пояснил Путин.

"Этим надо заняться основательно, может быть, тогда удастся сократить, а может быть, и повернуть вспять тенденцию с сокращением постоянного населения", - считает глава государства.