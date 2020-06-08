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08.06.2020 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на строящейся станции "Горный институт" погиб рабочий

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на строящейся станции метро "Горный институт" погиб рабочий. Следственный комитет по Северной столице возбудил в связи со случившимся уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

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По предварительным данным, на станции опрокинулась строительная люлька. Внутри находились два человека. Один из рабочих получил крайне тяжелые травмы, он скончался на месте. Второй пострадавший госпитализирован.

Сейчас на станции работают следователи, они изымают документацию и опрашивают свидетелей случившегося.

"Справка "РГ"

Станция метро "Горный институт" является продолжением четвертой, или "оранжевой" ветки петербургского метрополитена, расположена она в южной части Васильевского острова. Строительство станции ведется с 2014-го года, в конце мая стало известно, что на участке от "Театральной" до станции "Горный институт" завершена проходка наклонного хода. Открытие станции намечено на 2022 год.

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