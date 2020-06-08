В Петербурге продадут книгу Достоевского с автографом автора

Российский аукционный дом выставил на торги книгу Федора Достоевского с автографом автора. Как подчеркивают устроители, это самый дорогой и самый сенсационный лот будущего букинистического аукциона.

В мире насчитывается не более 80 книг, подписанных самим Достоевским, включая музейные собрания, поэтому начальная цена "Записок их мертвого дома" указана в 5,5 миллионов рублей. Надпись на верхнем поле титульного листа коричневыми чернилами гласит: "От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери. Ф.Достоевский. 1 окт 1875". Она адресована второй жене писателя Анне Григорьевне, которая обустроилиа быт и финансовые дела Достоевского, добилась того, чтобы он бросил играть в рулетку и родила ему четверых детей. София умерла во младенчестве, поэтому надпись, очевидно, предназначена Любови Федоровне.

- Публичных продаж автографов писателя на его собственных произведениях не зафиксировано на мировых и отечественных аукционах, - рассказали в РАД. - Представленный лот может считаться вновь выявленным единичным книжным памятником в связи с "мемориальностью" и историко-культурной ценностью, а также исключительным музейным и коллекционным значением.

Среди других автографов, которые будут выставлены на торги - надпись рукой сербского террориста Драгутина "Аписа" Дмитриевича, организатора Сараевского убийства, с которого началась Первая мировая война, и автограф поэта-прототипа героя романа "Мастер и Маргарита" Ивана Бездомного, а также документ о создании совместного предприятия, подписанный нынешним президентом РФ Владимиром Путиным во время работы в администрации Санкт-Петербурга.

Из-за ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, аукцион впервые пройдет без очных участников, только в дистанционном режиме.