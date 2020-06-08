Новости

Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Монголией 19:05
В Великом Новгороде нашли древнее завещание 19:04
Путин поддержит центр туризма в Карелии 19:00
В Петербурге в Ботаническом саду зацвела Царица ночи 18:51
Toyota не успевает собирать RAV4 в России 18:48
Путин призвал остановить сокращение численности населения Карелии 18:47
"Загадочное" исчезновение Алибасова получило объяснение 18:46
Петербургские ученые открыли новый минерал 18:37
На Кубани из-за взрыва газовой трубы тяжело ранены три человека 18:36
Путин поручил поддержать предприятия моногородов 18:21
В Ростове женщина сбила и протащила полицейского на автомобиле 18:14
В Свердловской области режим ограничений продлен до 15 июня 18:08
В Москве курьер украл дорогой компьютер из ремонтной мастерской 18:05
Путин поздравил Карелию с юбилеем 18:01
Путин уточнил параметры применения гостайны к сведениям о стратегических полезных ископаемых 17:56
В Москве автомойщики угнали машину для поездки в магазин 17:53
Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии 17:53
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки 17:49
Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 18:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге в Ботаническом саду зацвела Царица ночи

Текст: Яна Гильдман

Сегодня в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвел редкий цветок из семейства кактусовых, Селеницереус.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи

Крупные красивые цветы кактуса раскрываются всего на одну ночь и уже утром полностью опадают, что позволило в народе прозвать их Царицей ночи или Лунным кактусом.

Обычно в честь этого события в саду проводятся ночные экскурсии. Так, в прошлом году полюбоваться редким растением пришло 1300 человек.

Сейчас понаблюдать за цветением можно только в официальных аккаунтах Ботанического сада в социальных сетях.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия сняла часть ограничений на выезд за рубеж
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции