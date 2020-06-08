В Петербурге в Ботаническом саду зацвела Царица ночи

Сегодня в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвел редкий цветок из семейства кактусовых, Селеницереус.

Крупные красивые цветы кактуса раскрываются всего на одну ночь и уже утром полностью опадают, что позволило в народе прозвать их Царицей ночи или Лунным кактусом.

Обычно в честь этого события в саду проводятся ночные экскурсии. Так, в прошлом году полюбоваться редким растением пришло 1300 человек.

Сейчас понаблюдать за цветением можно только в официальных аккаунтах Ботанического сада в социальных сетях.